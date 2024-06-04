إطلاق مسابقة وطنية في التكنولوجيا الزراعية

أشرف وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين مهدي وليد. ووزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة. على إطلاق المسابقة الوطنية للتكنولوجيا الفلاحية AgriTech Challenge 2024. بمقر المسرعة العمومية ألجيريا فانتور.

وتأتي هذه المبادرة، التي تمتد من 3 جوان إلى 27 جويلية 2024 في إطار برنامج تطوير الإبتكار الزراعي في الجزائر (InnovAgro). حيث تهدف مسابقة “AgriTech Challenge 2024” إلى تعزيز المقاولاتية التكنولوجية في مجالات الزراعة والأغذية والتحويل الزراعي في الجزائر. وتستهدف أصحاب المشاريع الذين يطورون حلولا مبتكرة “منتجات، خدمات، خدمات استشارية، نماذج أولية…). تتعلق بمجالات رئيسية تعتمد على إدخال تكنولوجيات جديدة في عدة ميادين.

و يتعلق الأمر بتتبع المنتجات الزراعية والغذائية بما فيها التتبع الداخلي للمنتجات و التحكم في مستويات مخاطر المدخلات الزراعية و رقمنة مؤشرات المنتجات. و رقمنة مدخلات الإنتاج والتحويل الزراعي بما في ذلك التعليب الإيكولوجي. واستعمال تكنولوجيا Blockchain لضمان الشفافية والأمن في سلسلة الإمداد الغذائي.

و في مجال مكافحة الأمراض النباتية، تشمل هذه الميادين الكشف عن الأمراض النباتية و تطوير حلول لترشيد استخدام المعالجة الكيميائية للمحاصيل. و استخدام التكنولوجيا الحيوية لتطوير محاصيل مقاومة للأمراض والمكافحة المتكاملة والبيولوجية للأمراض النباتية.

وفيما يتعلق بالزراعة وإدارة مياه الري، يتعلق الأمر باستخدام التقنيات المبتكرة. وأجهزة الاستشعار لمراقبة التربة والطقس والمحاصيل و إدارة مدخلات الإنتاج الزراعي. بالإضافة كذلك إلى استخدام تحليل البيانات الضخمة للتخطيط الزراعي والزراعة الدقيقة في إدارة مياه الري.

كما تشمل المجالات المعنية الزراعة بدون تربة أو الزراعة المائية. بما فيها مواجهة تحديات الجفاف باستخدام الزراعة بدون تربة و الاستخدام الأمثل لمياه الري. و إعادة استعمال وتدوير مياه الري ودمج تقنيات حديثة لإدارة الموارد المائية بدقة.

كما دعت وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أصحاب المشاريع في مجال التكنولوجيا الزراعية للتسجيل في المسابقة الوطنية على الموقع https://agritech.dz.