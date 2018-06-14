إطلاق مشاريع LPA في 47 ولاية.. والعاصمة مؤجلة!

بعد إلغاء قرار تحويل عدد من العقارات «الفلاحية» من الحكومة

أغلب المشاريع سيتم إنجازها في آجال تتراوح ما بين 18 و24 شهرا

لجان استقبال الملفات شرعت في عملية معالجتها لإعداد القوائم

أجّل قرار مصالح وزارة الداخلية القاضي بإلغاء تحويل عدد من المساحات والعقارات بالعاصمة جرى تحويلها في وقت سابق لاحتضان مشاريع أزيد من 4 آلاف شقة بصيغة الترقوي المدعم، انطلاق «الكوطة» التي وجهتها مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة لولاية الجزائر.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر على صلة بالموضوع، فإنه قد تم استرجاع عدد من العقارات التي تم تخصيصها في وقت سابق لإنجاز مساكن الترقوي المدعم وتم تمريرها عبر مجلس الحكومة، غير أنه قد تم إلغاء القرارات الخاصة بتحويلها وإعادة تصنيفها كأراضٍ فلاحية، على الرغم من أنها ذات مردودية ضعيفة، وهو ما يحول دون إنجاز مشاريع سكنية فوقها.

وأضاف مصدر النهار، بأن ملف الترقوي المدعم بالعاصمة لا يزال مؤجلا في الوقت الحالي، في انتظار البحث عن عقارات جديدة التي ستحتضن هذه المشاريع، وبخصوص المشاريع السكنية في باقي الولايات، خاصة الداخلية والجنوبية، أكد ذات المصدر بأن أغلبها قد تحصلت على «الكوطة» الخاصة بها.

كما ستشرع الولايات المعنية التي تحصلت على كوطتها في تسجيل المشاريع وإطلاق المناقصات لإنجاز المساكن هذه الصائفة، مشيرا إلى أن أغلب المشاريع سيتم إنجازها في آجال تتراوح ما بين 18 و24 شهرا على أقصى تقدير.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة السكن قد تسلمت من وزارة الداخلية العقارات والأراضي المخصصة لإنجاز أزيد من 70 ألف وحدة سكنية بمختلف الولايات، أين وزعت وزارة السكن «كوطة» المساكن المخصصة لكل ولاية، حيث سيتم إطلاق كل المشاريع على مستوى هذه الولايات بالتوازي، وكل ولاية حسب «الكوطة» المخصصة لها، وهذا بالاعتماد على مساحة العقار الذي تملكه.