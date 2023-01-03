إطلاق مناقصة لتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل للحجاج الجزائريين

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن إطلاق مناقصة للمجموعات والشركات السعودية. لتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم حج 1444 هـ 2032 م

وأضاف مكتب شؤون حجاج الجزائر، في بيان له اليوم، أنه على كافة المجموعات والشركات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة الراغبة في تقديم الخدمات لحجاج الجزائر عن طرح مناقصة للتعاقد. على خدمات الحجاج عن طريق سحب دفتر الشروط من الموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة.

وأشار الديوان، إلى أن العروض تودع لدى القنصلية العامة الجزائرية بجدة طريق المدينة بجوار شركة هوندا للسيارات.

وأكد الديوان من خلال البيان، أن آخر أجل للعملية حددت يوم 18 جانفي 2023 على الساعة 12.00 منتصف النهار.