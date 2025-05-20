إطلاق منصة رقمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب

تم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إطلاق منصة رقمية مخصصة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب.وذلك على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الجارية من 19 إلى 22 ماي بالمركز لدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وتعد هذه المنصة التي أشرف على إطلاقها وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد ورئيس البنك، محمد الجاسر، أداة رقمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب. من خلال ربط مؤسسات ال 57 دولة عضو في البنك.لتمكينها من تبادل الخبرات والمعرفة والحلول لمواجهة التحديات التنموية المشتركة.

ومن خلال هذه المنصة التي يديرها البنك، يقدم المستخدمون احتياجاتهم أو عروضهم، ليتم بعد ذلك تسهيل عملية الربط بينهم وبين شركاء مناسبين. استنادا إلى معايير محددة، على غرار المجالات أو القطاعات المطلوبة.

وتقدم هذه المنصة أيضا خدمات العديد من المعاهد المتخصصة والمراكز البحثية الجاهزة لتقديم استشارات. ومشاركة الحلول والخبرات في العديد من القطاعات لاسيما الطاقة، البنى التحتية و التعليم والتي يرتقب ادراج ضمنها مجمعي سوناطراك وسونلغاز قريبا. وفقا للشروح المقدمة خلال الحدث.

ويتواصل اليوم الثاني من الاجتماعات المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بتنظيم العديد من الفعاليات. لاسيما منتدى القطاع الخاص 2025 لمجموعة البنك. إلى جانب انعقاد المنتدى العالمي. ال 19 حول المالية الإسلامية نحت شعار “التحول الرقمي والشمول المالي في المالية الإسلامية”.

كما يتضمن برنامج اليوم تنظيم لقاء حول استراتيجيات التنوع من أجل نمو مستدام في الدول الأعضاء. بالإضافة إلى جلسة مخصصة لموضوع الأوقاف. تحت عنوان “تعبئة صناديق الاستثمار من أجل تأثير اجتماعي مستدام”