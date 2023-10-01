إطلاق منصة رقمية موجهة للبنوك

أطلق صندوق ضمان قروض الإستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منصة رقمية تسمح للبنوك بولوج خدمة رقمنة عمليات الإشتراك للإستفادة من الضمان والتعويضات.

وحسب صندوق ضمان قروض الإستثمارات، فقد إنطلقت في جوان المنصرم التجارب الأولى للمنصة التي تم تشغيلها اليوم الأحد. والتي تمكن من الآن فصاعدا البنوك من ولوج خدمة رقمنة جميع عمليات الإشتراك للإستفادة من الضمان والتعويضات.

وتوفر هذه المنصة الرقمية “مزايا عديدة” للبنوك الشريكة، حسب صندوق ضمان قروض الاستثمارات، على غرار رقمنة الدعائم التي تشكل الملفات المعتادة للاشتراك في الضمان وفي التعويضات. مما يسمح بربح كبير للوقت وتعزيز تأمين البيانات ونجاعة متزايدة. إضافة إلى إمكانية متابعة آنية لتقدم معالجة الملفات.

إضافة إلى ذلك، وبفضل هذه المنصة الرقمية، يمكن للبنوك الشريكة تقديم طلباتها الخاصة بالضمان عبر الإنترنت. مما يغني عن عناء التنقل والإجراءات الورقية الطويلة.

من جهة أخرى، أكد الصندوق أنه من خلال هذه المنصة الرقمية، يتم ضمان حماية المعلومات الحساسة لشركائه. موضحا أنه تم القيام بمطابقة العمليات والمصادقة عليها بالتنسيق مع شركائه. كما تتمكن البنوك الشريكة أيضا من الإطلاع الآني على تقدم معالجة ملفاتها. مما يتيح رؤية كاملة وإدارة فعالة أكثر لعملياتها.

كما أوضح ذات المصدر، أنه في إطار تحسين خدمات البنوك والمؤسسات المالية وعصرنتها من خلال تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة. وحرصا منه على إدراج مساره ضمن مسعى الجودة. قام صندوق ضمان قروض الإستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطوير وتشغيل منصته الرقمية الموجهة خصيصا لشركائه من البنوك.

من جهته، أكد المدير العام لصندوق ضمان قروض الإستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سمير مجقان. أن الصندوق يلتزم بمواصلة الإبتكار من أجل التكيف مع حاجيات القطاع المالي ومتطلباته وعلى تقديم حلول فعّالة أكثر لشركائه.

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