إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة دنفر الأمريكية

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إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة دنفر الأمريكية
بقلم أسماء.ع

أفادت وسائل إعلامية، أنه تم إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة دنفر الأمريكية.

وحسب ما جاء في وكالة الأناضول التركية، أن الحادث أسفر عن سقوط ضحايا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=747094

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