إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة دنفر الأمريكية
أفادت وسائل إعلامية، أنه تم إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة دنفر الأمريكية.
وحسب ما جاء في وكالة الأناضول التركية، أن الحادث أسفر عن سقوط ضحايا.
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