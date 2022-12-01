إطلاق نظام الوقاية من الفساد ومكافحته إيزو 37001 بسوناطراك

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الخميس، عن إطلاق نظام الوقاية من الفساد ومكافحته إيزو37001 بالمجمع.

ويأتي ذلك، في اطار اعتماد المعيار الدولي 37001 ISO الذي تعمل سوناطراك على تبنيه من أجل تحديث وتحيين منظومتها التسييرية.

وكذا تدعيم آليات الرقابة والتسيير الشفاف في مختلف تعاملاتها و أنشطتها.

وحسب بيان للشركة، شرع المجمع في عملية تحسيسية لصالح الهيئات الاجتماعية، من مجلس الادارة والجمعية العامة من خلال رئيسها محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم.

وجاء هذا اليوم التحسيسي الموجه لقيادة الهيئات الاجتماعية لمجمع سوناطراك، تتويجا لعمل لجنة التحضير لنظام إدارة مكافحة الفساد والرشوة إيزو 37001.

ونصب هذه الإدراة، الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار. بهدف الإعداد لنظام إدارة يضمن توفير آليات رقابة تحظر الفساد بالمؤسسة وتسعى إلى ترويج ثقافة الأخلفة المؤسساتية.

للتذكير فقد أسندت مهمة الإشراف على التحضير لوضع نظام إيزو 37001 ضمن منظومة إدارة مجمع سوناطراك للمعهد الجزائري للتقييس.

وأكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، خلال مداخلته بالمناسبة على أهمية وضرورة مواكبة معايير التسيير الحديثة. وترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة في التسيير لمواءمة منظومة إدارة مجمع سوناطراك مع أساليب الإدارة الحديثة.