إطلاق 182 معرضا وطنيا خاصا بالمستلزمات المدرسية

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنه تم إطلاق 182 معرضا عبر ولايات الوطن لبيع المستلزمات المدرسية، بمشاركة أزيد من 1358 متعاملا. وأن هذه التظاهرة ستتواصل لتشمل باقي الولايات بالتنسيق مع الولاة.

وأشرف وزير التجارة بولاية المدية، على إطلاق المعارض الوطنية الخاصة بالمستلزمات المدرسية. أين أكد أن الوزارة منحت 102 ترخيصا مسبقا لـ66 متعاملا إقتصاديا في مجال تصنيع الأدوات المدرسية. وأهمية إلتزام العارضين بتطبيق أسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين. مؤكدا أن الوزارة ستواصل مراقبة الأسواق لضمان توفير المنتجات بأسعار عادلة.

وأوضح وزير التجارة، أنه تم إستيراد أزيد من 78 مليون دولار من الأدوات المدرسية من قبل 112 مستوردا، لضمان تلبية كل الاحتياجات الوطنية. مشيرا إلى أن تنظيم الأسواق الجوارية بالولايات أثبت فعاليته في كسر سلاسل الوسطاء الذين يستغلون هذه المناسبات لرفع الأسعار على المواطنين. وهي تجربة ناجحة تم تجريبها خلال شهر رمضان الماضي. حيث ساهمت هذه الأسواق في ضمان تموين منتظم واستقرار في الأسعار.

وأشار زيتوني، أنه إلى غاية اليوم، تم إطلاق 182 معرضا عبر ولايات الوطن، بمشاركة أزيد من 1358 متعاملا. وأن هذه التظاهرة ستتواصل لتشمل باقي الولايات بالتنسيق مع السادة الولاة. كما أن وزارة التجارة منحت 102 ترخيصا مسبقا لـ66 متعاملا إقتصاديا في مجال تصنيع الأدوات المدرسية.

كما أكد وزير التجارة، أن سوق الأدوات المدرسية هو سوق واعد في الجزائر. داعيا المستثمرين إلى التوجه نحو هذا القطاع الذي يتيح فرصا كبيرة للنجاح داخل الوطن وعلى مستوى الأسواق الأفريقية. مؤكدا إلتزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمتعاملين الإقتصاديين. من خلال توفير الحوافز والتسهيلات الضرورية لتعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاج المحلي.