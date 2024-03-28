إطلاق تطبيق هاتفي “ركب الحجيج” للحجاج

أطلق الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم ، تطبيقا هاتفيا جديدا يحمل إسم “ركب الحجيج”.

والهدف من هذا التطبيق “تمكين الحجاج من الوصول إلى مختلف الخدمات التي يستفيد منها عبر البوابة الجزائرية للحج”.

وأضاف بيان المديرية أن هذا التطبيق سيسمح بالاستفادة من مختلف الخدمات عبر الولوج الى البوابة الجزائرية للحج دون الحاجة إلى استعمال جهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي.