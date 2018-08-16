إعادة إنتخاب أبوبكر كيتا رئيسا لمالي لعهدة جديدة

أعيد انتخاب الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبوبكر كيتا رئيسا لمالي لولاية جديدة من 5 سنوات بنسبة 67،17% من الأصوات .

وأفادت النتائج الرسمية المعلنة أن مليونا و798 ألفا و632 شخصا صوتوا لكيتا،مقابل 879 ألفا و235 ناخبا اقترعوا لزعيم المعارضة.

وأشار للتليفزيون الرسمي «اورتم» أن نسبة المشاركة في الإقتراع الذي أجري في 12 أغسطس بلغت 34،54%.

وتقدم كيتا بفارق كبير على خصمه في الدورة الأولى التي جرت في 29 يوليو وحصل فيها على 41،70 بالمئة من الأصوات، مقابل 17،78 بالمئة لسيسيه الذي لم يتمكن من جمع المعارضة حوله بين الدورتين.

وسيتسلم كيتا في الـ4 من سبتمبر الحكم مع مهمة صعبة هي إحياء اتفاق السلام الذي وقّع في 2015 مع حركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق.

في بلاد لا تزال تعاني من التهديد الإرهابي رغم مرور خمسة أعوام على التدخلات العسكرية.