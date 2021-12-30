إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور ابتداءً من هذا التاريخ

قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إن قانون المالية 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد الوزير في لقاء صحفي، أن الحكومة ستمضي قدما لإعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022. وذلك قصد السماح للعمال والموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر في النقطة الإستدلالية.

وأضاف ذات المسؤول، أن قانون المالية 2022 تضمن إجراءات جديدة تهدف الى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة الموظف، من خلال التخفيف من العبء الضريبي في إطار مراجعة سلم الضريبة على الأجور.

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