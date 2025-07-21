إعادة النظر في برامج السنة الثالثة ومنهاج جديد للغة الانجليزية..هذا جديد الدخول المدرسي القادم

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الاطار الخاص بالدخول المدرسي 2025-2026 والذي تضمن العديد من امستجدات على الصعيدين البيداغوجي والهيلكي.سعيا إلى تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط عمل وزارة التربية الوطنية 2025-2029، المنبثق عن مخطط عمل الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.

ومن بين المستجدات خلال الموسم الدراسي المقبل إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي.و تطبيق منهاج جديد للغة الإنجليزية في السنة الأولى من التعليم المتوسط.

كما سيتعزز الدخول المقبل بفتح ثانوية جهوية متخصصة في الرياضيات بولاية سيدي بلعباس.

كما حرصت الوزارة على تنشيط الجو التنافسي من خلال إطلاق مسابقة وطنية للابتكار المدرسي وإعادة إطلاق برنامج بين الثانويات.تعزيز التكفل بالتلاميذ المرضى الماكثين في المستشفيات ومراكز العلاج مدة طويلة. توسيع تجهيز المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية.

ومن بين المستجدات خلال الموسم الدراسي المقبل ترقية وتفعيل الرياضة المدرسية في المؤسسات التعليمية. تعزيز منظومة الصحة المدرسية وتوسيع خريطة وحدات الكشف والمتابعة

إضافة إلى تكثيف العمليات التحسيسية لفائدة أعضاء الجماعة التربوية، لاسيما التلاميذ بمواضيع المدرسية الوقائية وزيادة وعيهم بها.

و سيخصص أسبوع كامل تحت شعار: “الصحة المدرسية ….. من أجل مستقبل صحي آمن، يكون فرصة لاستقبال أولياء التلاميذ والشر المهم في التحسيين بالإرشادات الصحية.