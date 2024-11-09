إعادة انتخاب برباري رئيسا لاتحادية الدراجات

أسفرت الجمعية العامة الانتخابية، للاتحادية الوطنية للدراجات، التي جرت اليوم السبت، عن انتخاب خير الدين برباري، رئيسا لعهدة جديدة 2024-2028.

وكشفت الاتحادية الوطنية للدراجات، أن أشغال الجمعية العامة الانتخابية، جرت بمشاركة 41 عضوا من أصل 51، بمقر اللجنة الأولمبية ببن عكنون بالعاصمة.

مشيرة إلى أن برباري، الذي كان مرشحا وحيدا لخلافة نفسه، تحصل على 34 صوتا من أصل 36.

وضم المكتب الفدرالي لخير الدين برباري، 10 أعضاء من بينهم امرأة، بالإضافة إلى أعضاء احتياطيين.

للإشارة، فإن برباري، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، كان قد تولى رئاسة اتحادية الدراجات شهر أفريل 2019. قبل أن يتم انتخابه للعهدة الأولمبية 2021- 2024.