إعادة برمجة مباراة الرويسات والحراش السبت القادم

أعلنت رابطة الهواة لكرة القدم اليوم الأحد، عن برمجة مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش، رسميا، يوم السبت القادم، الـ 3 ماي الداخل، على أن تؤجل مباريات الجولة 29 إلى يومي 09 و 10 من الشهر ذاته.

وكشفت الرابطة، بأن المباراة، المؤجلة عن الجولة الـ 21 من بطولة الهواة مجموعة “وسط-شرق”، ستقام بملعب 18 فيفري بالرويسات في غياب الأنصار، بداية من الساعة 16:00. وهو ما انفردت به “النهار” قبل 10 أيام من الآن.

وكان مقررا أن تلعب هذه المواجهة يوم 27 فيفري الماضي. بذات الملعب، قبل أن يتم إلغاؤها بسبب الأحداث المؤسفة التي وقعت بين أنصار ولاعبي الفريقين. مع تسجيل عدة إصابات من الجانبين.

للإشارة فإن اتحاد الحراش، يتصدر بطولة قسم الهواة مجموعة “وسط-شرق”. برصيد 64 نقطة وعلى خطوتين من الملاحق مستقبل الرويسات، بعد مرور 27 جولة.