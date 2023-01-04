إعادة تأهيل السد الأخضر: فتح 515 كلم من المسالك وإنجاز 91 بئرًا إرتوازيًا بـ2030

تتطلع محافظة الغابات ومديرية المصالح الفلاحية بولاية باتنة إلى فتح 515 كلم من المسالك الغابية والريفية وإنجاز 91 بئرا ارتوازية. في آفاق 2030 ضمن مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر، الذي سينطلق في 2023.

كما أكدت الإذاعة الوطنية نقلا عن مسؤولا الهيئتين سهيل زعبوبي ومحمد علي مودع، أن فك العزلة وحشد الموارد المائية يعد من أهم العوامل. التي ستساهم في إنجاح العملية بالولاية التي يمتد السد الأخضر فيها عبر 35 بلدية من إجمالي الـ61 التي تحصيها. وتقع 7 بلديات بداخله بنسبة 100 بالمائة وهي تيغانمين وبومقر ونقاوس وسفيان وأولاد سي سليمان وتالخمت وكذا تكوت.

وأردف محافظ الغابات محليا قائلا: “تدعيما لما تم تجسيده في هذا الفضاء إلى حد الآني اقترحنا على الوصاية إنجاز 19 حوضا مائيا”. “مع غرس الأشجار المثمرة والتركيز على الأصناف المقاومة للجفاف وشح الأمطار وتلك الملائمة لمناخ المنطقة ومن بينها التين الشوكي”.

فيما تطرق مدير المصالح الفلاحية إلى اقتراح مصالحه إنجاز 48 حاجزا مائيا وتسجيل عمليات تشجير واسعة النطاق. تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ7.755 هكتارا إلى آفاق سنة 2030.

في حين، يشهد فضاء السد الأخضر عبر المناطق الغابية بالولاية حاليا عملية غراسة تفوق الـ 700 هكتار بمختلف الأصناف النباتية. مع إدماج أصناف غير معتادة بالجهة كالزيتون البري والخروب وأيضا الدردار، حسب مصالح هذا القطاع.