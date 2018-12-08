إعادة جثماني “الحراقة” غيلاس ودادي إلى الجزائر هذا الإثنين

سيتم إعادة جثماني الجزائريين، غيلاس وعبد الهادي “دادي” اللذين هلكا غرقا في سواحل كالياري بجزيرة سردينيا الإيطالية، إلى أرض الوطن يوم الإثنين المقبل.

وأعلن، اليوم السبت، الناطق بإسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، في كلمته قائلا “ما إن اعلنت الصحافة الإيطالية يوم 17 نوفمبر المنصرم، عن خبر حول غرق قارب في سواحل سردينيا.

قامت مصالحنا الدبلوماسية و القنصلية بإيطاليا بمساع لدى كل الهيئات و الإدارات الايطالية المختصة بغرض تحديد هوية هؤلاء الاشخاص”.

وتابع قائلا “و بعد إجراءات مطولة، تمت متابعتها و مرافقتها يوما بعد يوم من طرف سفارتنا بروما و المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

بالتنسيق مع عائلات الضحايا، تمكنا من تحديد هوية الجثتين يوم 28 نوفمبر 2018”.

وقال نفس المسؤول “لقد أعطى النائب العام المختص إقليميا الإشارة يوم 4 ديسمبرالجاري من أجل تسليم الجثتين بعد الإجراءات التي قامت بها سفارتنا بروما”.

مؤكدا أن “الإجراءات التي تخص إعادة الجثتين إلى أرض الوطن قد إستكملت، و أن وصولها الى الجزائر العاصمة مقرر يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018″.

وأضاف بن علي شريف أن وزارة الشؤون الخارجية، على إتصال دائم مع السلطات الإيطالية عن طريق مصالحنا الدبلوماسية و القنصلية المتواجدة بإيطاليا

لا تزال ملتزمة من أجل تحديد مصير الأشخاص المفقودين خلال هذه الحادثة المأسوية”.