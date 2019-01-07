إعادة فتح مواقع التسجيلات لإمتحانات دورة 2019 في هذا التاريخ

أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، عن إعادة فتح مواقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، الخاصة بالتسجيلات للإمتحانات لدورة 2019، وهذا لتأكيد التسجيل.
وحسب تغريدة لوزيرة التربية اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فإن إعادة فتح المواقع سيكون ابتداء من 14 جانفي ويدوم إلى غاية 14 فيفري المقبل.
إعادة فتح المواقع، من أجل تأكيد التسجيل الخاص بالإمتحانات المدرسية النهائية للأطوار الثلاثة، وللتأكد من صحة المعلومات.
إعادة فتح مواقع #الديوان_الوطني_للإمتحانات_والمسابقات الخاصة بالتسجيلات للإمتحانات المدرسية الثلاثة دورة 2019 ابتداء من 14جانفي إلى غاية 14فيفري 2019 لتأكيد التسجيل والتأكد من صحة المعلومات على المواقع:https://t.co/Lc7UCRrPxo https://t.co/DoUnw2lwVX https://t.co/L1lo684fKD
— Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) January 7, 2019
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