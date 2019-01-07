إعادة فتح مواقع التسجيلات لإمتحانات دورة 2019 في هذا التاريخ

أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، عن إعادة فتح مواقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، الخاصة بالتسجيلات للإمتحانات لدورة 2019، وهذا لتأكيد التسجيل.

وحسب تغريدة لوزيرة التربية اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فإن إعادة فتح المواقع سيكون ابتداء من 14 جانفي ويدوم إلى غاية 14 فيفري المقبل.

إعادة فتح المواقع، من أجل تأكيد التسجيل الخاص بالإمتحانات المدرسية النهائية للأطوار الثلاثة، وللتأكد من صحة المعلومات.