إعادة فرض تأشيرات شنغن بشكل دائم لمواطني هذا البلد

اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي إعادة فرض شرط الحصول على التأشيرة على مواطني فانواتو بشكل دائم.

وتم تعليق السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن لحاملي جوازات سفر فانواتو مؤقتًا في ماي 2022.

ومع ذلك، نظرًا لفشل فانواتو في معالجة الهجرة غير النظامية والحد من المخاطر الأمنية لمخططات جنسية المستثمرين. فقد قالت المفوضية إن شرط حصول مواطني فانواتو على تأشيرة شنغن يجب أن يكون دائمًا.

كما تلاحظ المفوضية، طُلب من فانواتو عدة مرات التخفيف من المخاطر الناجمة عن مخططات المستثمرين مثل غسل الأموال. وتسلل الجريمة المنظمة، والفساد، والتهرب الضريبي.

على الرغم من ذلك، لم تتخذ فانواتو تدابير كافية لتقليل هذه المخاطر على الرغم من أنها اعتمدت بعض التغييرات التشريعية.

ونتيجة لذلك، تريد السلطات الآن أن تطلب بشكل دائم من مواطني فانواتو الحصول على تأشيرة للسفر. إلى الكتلة لفترات إقامة قصيرة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.

ويحتاج مواطنو فانواتو بالفعل إلى تأشيرة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة. ومن شأن هذا الاقتراح أن يجعل هذا الشرط دائمًا.