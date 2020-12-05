قرر الوزير الاول عبد العزيز جراد منح إعانات مالية لفائدة المواطنين المتضررين من فيروس كورونا.

ووفق بيان مصالح الوزارة الاولى هذه الإعانات ستكون إبتداء من 1جانفي2021 لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وستمنح هذه الإعانة المالية لتحسين تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بوباء كورونا.

وأوضح بيان مصالح الوزارة الاولى أنه سيتم تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بوباء كورونا كمايلي:

تخصيص 5 آلاف دينار إعانة موجهة لتكاليف الفحص بالسكانير

تخصيص 3500 دينار إعانة موجهة لتكاليف إختبار PCR

تخصيص 1500 دينار إعانة موجهة لإجراء الاختبار السريع

وجاء هذا القرار الذي أعلن عنه الوزير الاول تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.