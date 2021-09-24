إعتماد أول تنظيم نقابي لناشري الإعلام

تم اعتماد أول نقابة لناشري الإعلام التي عقدت، أمس الخميس إجتماعا لها خصص لمناقشة إنشغالات مهنيي قطاع الصحافة والوضعية التي تعرفها مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية.

وأوضحت نقابة ناشري الإعلام في بيان لها، أن مكتبها الوطني إجتمع، في أول دورة له. برئاسة الإعلامي رياض هويلي. حيث بارك المجتمعون ميلاد تكتل نقابي للناشرين هو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة الجزائرية منذ إقرار التعددية”.

ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها خلال هذا الإجتماع الوضعية التشريعية والاقتصادية التي تعرفها المؤسسات الإعلامية. حيث دعت النقابة الجهات الوصية إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية في قطاع الإعلام من خلال مراجعة شاملة وجذرية للقوانين المؤطرة للمهنة.

وأضاف البيان، أن النقابة سجلت مشروعي قانوني الإعلام والسمعي-البصري اللذين سيحالان على البرلمان. ويشكلان حجر الزاوية في المشروع الإصلاحي والديمقراطي لقطاع الإعلام. غير أنهما “لم يحظيا بنقاش عميق من قبل أهل المهنة”.

كما أعرب المكتب الوطني لنقابة ناشري الإعلام عن أسفه لما وصفه بتراجع الأداء المهني. علاوة على “الوضعية الصعبة التي تعيشها أغلب المؤسسات الإعلامية ماديا جراء الأزمة الاقتصادية”. حيث دعا في هذا الإطار إلى التعجيل بفتح ملف قانون الإشهار العمومي من أجل تكريس توزيع عادل له.