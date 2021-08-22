إعداد برنامج لإطلاق مشاريع مستشفى للحروق الكبرى ومستشفيات للإستعجالات في 3 ولايات

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، توجيهات بإعداد برنامج لإطلاق مشاريع مستشفى للحروق الكبرى، ومستشفيات للاستعجالات في عنابة، قسنطينة ووهران.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء في البنك الإفريقي للتنمية.

كما تم رفع التجميد عن المشاريع التي لم تدخل حيّز الخدمة لأسباب بيروقراطية محضة، بالإضافة الى مصادقة مجلس الوزراء على على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.

وجاءت هذه القرارات اثر اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي تناول بالدراسة عروضا تخص قطاعات العدالة، الداخلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الاتصال والثقافة.