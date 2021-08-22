الرئيس تبون يشدد على ضرورة تسريع مشروع انتاج اللقاح في الجزائر

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ضرورة تسريع مشروع انتاج لقاح كورونا في الجزائر.

وجاء في بيان رئاسة الجهورية، أنه تم تكليف شركة سوناطراك باقتناء شاحنات نقل الأكسيجين تحسبا لرفع الإنتاج الذي سيبلغ خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 800 ألف لتر يوميا.

كما أمر الرئيس بإيلاء أهمية قصوى لتنظيم سوق الدواء مع مراقبته ومراعاة معايير الجودة في الإنتاج بما في ذلك المكملات الغذائية.

بالإضافة الى العمل على بعث ودفع مؤسسة صيدال لدور ريادي حقيقي في السوق الوطنية والإفريقية.

وجاءت هذه القرارات اثر اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي تناول بالدراسة عروضا تخص قطاعات العدالة، الداخلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الاتصال والثقافة.