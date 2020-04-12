إعداد مخططات لإعادة النظر في هيكلة وتسيير المجمعات الصناعية العمومية

أكد مستشار وزير الصناعة والمناجم، الياس برشيش، عن تضامن حكومي واسع، وتكامل بين الوزارة والقطاعات الأخرى، لإيجاد الحلول الانجع، لمواجهة الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا.

ولدى نزوله ضيفا على حصة “ساعة نقاش” على أمواج الإذاعة الوطنية الأولى، اليوم الأحد أوضح برشيش، أن مصالح الوزارة على اتصال دائم بالمجمعات الصناعية العمومية لمتابعة دقيقة لتطور الأوضاع.

ووجه برشيش تحية للعمال، واضفا اياهم بالوقود النابض لقطاع الصناعة في هذه الأزمة، الذين، ورغم الظروف الصحية الصعوبات والمشاكل التسييرية التي تعرفها بعض المؤسسات، يشتغلون بمعنويات مرتفعة و يقدمون خدمات جليلة للمواطنين والمواطن.

وذكر برشيش، بتعليمات وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، بإعداد مخططات لإعادة النظر في هيكلة و تسيير المجمعات الصناعية العمومية.

وحسب مستشار وزير الصناعة والمناجم، ستطبق مباشرة بعد القضاء على هذه الجائحة، بهدف تحسين حوكمة هذه المؤسسات وأيضا تحسين ظروف العاملين بها.

من جانب آخر، أفاد برشيش أن أزمة كورونا عقدت الأوضاع المالية للمؤسسات الاقتصادية، لاسيما تلك التي تعاني منذ سنوات من تراجع النشاط الاقتصادي، بسبب تناقص الطلب العمومي بعد انخفاض أسعار النفط.

وتحدث مستشار وزير الصناعة عن إجراءات اتخذتها الحكومة لمساعدة المؤسسات المتضررة جراء هذه الجائحة، منها تأخير آجال تسديد الديون البنكية والديون اتجاه مصالح الضرائب.

وكشف برشيش أنه يتم دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات تحفيزية أخرى لفائدة المؤسسات المتضررة خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.