إعداد مشروع قانون يجرم ظاهرة المضاربة في الجزائر

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد اجتماع تقييمي مع السيدات والسادة المدراء الولائيين والجهويين للتجارة وترقية الصادرات خص به متابعة ملف عمليات الرقابة على المخازن وغرف التبريد والسلع المحتكرة من قبل بعض التجار المضاربين.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تم في هذا الصدد التأكيد على القيام بخرجات ميدانية على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية للكشف والتبليغ عن المخازن غير المصرح بها، مضيفا أن العمل جاري بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لإعداد مشروع قانون يجرم ظاهرة المضاربة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء.

كما تقدم الوزير بخالص شكره إلى موظفي وإطارات القطاع نظير مجهوداتهم المبذولة في الميدان التي أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية والفلاحية واسعة الإستهلاك والتي كانت موجهة للمضاربة.