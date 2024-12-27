إعداد منصة إنذار للتموين بالمواد الصيدلانية لضمان وفرتها

ترأس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، الخميس، اجتماعا خصص لمناقشة عدة مشاريع رقمنة تخص القطاع الصناعي والإنتاج الصيدلاني.

وحسب بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، استهل، هذا الاجتماع، بعرض “المنصة الوطنية لنظام اليقظة والإنذار للتموين بالمواد الصيدلانية”.

وتقوم المحافظة السامية للرقمنة بتصميم هذه المنصة، لصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وزارة الصحة. ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للجمارك.

وتهدف هذه المنصة الرقمية إلى إعطاء نظرة شاملة وواضحة حول سوق الأدوية لضمان وفرتها وضبط السوق.

وخلال هذا الاجتماع، تم مناقشة وإثراء مختلف جوانب هذه المنصة التي وضعت تحت الاختبار لمدة 10 أيام قبل دخولها حيز الخدمة.

كما تطرق الجانبان إلى ضرورة توسيع هذه التجربة إلى فرع الصناعات الغذائية الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع ومواضيع استراتيجية أخرى.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون من أجل التسريع في رقمنة قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالاستغلال الأمثل للكفاءات البشرية والمادية في القطاعين.

وفي الأخير، تم تنصيب فوج عمل مكون من اطارات القطاعين مكلف بتجسيد خارطة طريق لقطاع الصناعة. التي تم الاتفاق عليها خلال الورشات الخاصة. بإعداد المخطط الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على المدى القصير 2025-2026.