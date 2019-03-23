إعصار “تريفور” يضرب شمالي أستراليا

ضرب إعصار “تريفور” اليوم السبت، شمالي أستراليا، حيث صاحبته رياح عاتية بلغت سرعتها 250 كيلومتر في الساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، أن الإعصاروصل إلى اليابسة بعد حلول منتصف الليلة الماضية وضرب جنوب شرقي جزر سير إدوارد بيلوي

بالقرب من بلدة “بورولولا” التي تم إخلاؤها بالكامل من السكان في وقت سابق تحسبا لتعرضهم للأذى.

وأضافت أن السلطات قامت أيضا بإجلاء أكثر من ألفي شخص في المنطقة قليلة السكان

بالقرب من الحدود مع الإقليم الشمالي “وكوينزلاند” قبل وصول الإعصار الذي تم تصنيفه من الفئة الرابعة

كما تم إجلاء عدد من التجمعات النائية للسكان الأصليين، كما قامت قبل يومين بإجلاء نحو ألفي شخص شمالي البلاد

على خلفية إعلان الطوارئ عن إعصار “تريفور” وتوقعت أن تكون أضراره جسيمة بالمناطق التي سيضربها .