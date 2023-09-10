إعصار “دانيال” يضرب مناطق واسعة شرق ليبيا

تسبب إعصار دانيال، الذي يضرب ليبيا قادما من اليونان في وقوع خسائر مادية، أين تم تسجيل حالات وفاة غرقا لأشخاص جرفتهم السيول.

وحسب وسائل إعلام ليبية، فلقد وصلت سرعه الرياح في الإعصار إلى حوالى 70 كيلومترا في الساعة مع أمطار شديدة وسرعان ما تتحول إلى أمطار رعدية.

وكانت الأرصاد الجوية قد حذرت في وقت سابق من وصول إعصار دانيال إلى ليبيا قادما من اليونان، فيما حذرت توقعات بتوجه إعصار دانيال من ليبيا نحو السواحل المصرية.