إعصار دوريان يخلف قتلى ودمارا كارثيا بجزر الباهاماس

كشف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن إعصار دوريان خلف قتلى ودمارا كارثيا في جزر الباهاماس.

وأضاف المركز، أن الإعصار تسبب في مقتل خمسة أشخاص ودمار كبير في جزر الباهاماس.

وأشار المركز، إلى أن سرعة الرياح بلغت حوالي 300 كلم في الساعة، وحذر السكان من مغادرة الملاجئ حتى يمر الإعصار.

وأفاد نفس المصدر، أن السلطات الأمريكية أمرت بإجلاء مئات الآلاف من السكان بعدة ولايات في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأكد أن الإعصار سوف يستمر في التواجد في جزيرة غراند بهاما خلال يوم الثلاثاء قبل أن يبدأ في التحرك ببطء متجها نحو ساحل شرق فلوريدا.