إعصار دوريان يهدد ولاية “فلوريدا” الأمريكية

من المنتظر أن يضرب إعصار دوريان، ولاية فلوريدا الأمريكية، للعام الرابع على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ أربعينيات القرن الماضي.

وحسب ما ورد في وسائل إعلام أمريكية، فإن إعصار دوريان في طريقه للساحل الشرقي لفلوريدا، بعد أن مر بجزر البهاما.

ويتوقع خبراء أن يكون أقوى إعصار يضرب فلوريدا.

ويعكف سكان ولاية فلوريدا على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم استعدادا لمواجهة إعصار دوريان، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.

وأصدر حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67.

ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال انها يمكن أن تتحول إلى “حدث كبير”.