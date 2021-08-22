إعصار غريس يودي بثمانية أشخاص في المكسيك

أودى الإعصار غريس بثمانية أشخاص على الأقل بينهم خمسة أطفال من نفس العائلة خلال اجتياحه شرق المكسيك مساء السبت، متسببا بفيضانات وانزلاق التربة وملحقا أضرارا بالمنازل والمتاجر.

ووقع الإعصار المكسيك للمرة الثانية بقوة عاصفة من الفئة الثالثة ترافقها رياح سرعتها 200 كلم بالساعة.

وتراجعت قوة الإعصار مع توجهه إلى المناطق الداخلية حاملا أمطارا غزيرة على مكسيكو لكنه قد يتحول إلى إعصار جديد في المحيط الهادئ، وفق المركز الوطني الأميركي لمراقبة الأعاصير.

ولا تزال السلطات المكسيكية في حالة تأهب تحسبا لفيضانات أنهر وسيول وسيول وحلية خصوصا في فيراكروز.

ووضع قرابة ثمانية آلاف عنصر من الدفاع المدني والجيش وعمال الكهرباء في حالة تأهب لمرحلة ما بعد العاصفة، حسبما أكد الرئيس ليل الجمعة.

وأغلقت غالبية الطرق السريعة في فيراكروز التي يعبرها العديد من الأنهر.

وكان الإعصار قد ضرب شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية حيث أُجلي أكثر من ستة آلاف سائح ومواطن نقلوا إلى مراكز إيواء، من دون أن يتسبب بخسائر بشرية.