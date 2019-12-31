إعصار “فانفوني” بالفلبين.. حصيلة نهائية مرعبة

وصل عدد ضحايا، الإعصار “فانفوني”، الذي ضرب وسط الفلبين، إلى 50 قتيلًا، حسب ما ذكرت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء.

وغادر الإعصار المسمى “فانفوني”، الفلبين، السبت الماضي، بعد أن دمر العديد من الجزر في فيساياس التي تضم منتجعات سياحية بوسط الفلبين، لكن حجم الأضرار التي خلفها بدأ يتضح مع ورود التقديرات.

كما أجبر الدمار الكبير الذي خلفه “فانفوني”، أزيد من 80 ألف شخص، على البقاء، في ملاجئ الإيواء.

في حين لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين بعد الإعصار الذي خلّف أيضًا 143 مصابًا.

وارتفع عدد القتلى المعلن عنهم من قبل السلطات من 28 يوم الجمعة الماضي، إلى 41 أول أمس، الأحد، قبل الكشف عن حصيلة اليوم.