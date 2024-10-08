إعصار “كيرك” يُغيّر مساره الإستوائي ويتجه نحو هذه الدول

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من إعصار “كيرك” الذي غيّر مساره وتحول إلى عاصفة شبه مدارية. حيث سيقترب ببطئ من السواحل الأوروبية في الأيام المقبلة. بعد أن أصبح منخفضا إستوائيا، وسيخص فرنسا وهولندا يومي الأربعاء والخميس.

وستجتاح فرنسا بقايا إعصار “كيرك”، الذي تشكل في المحيط الأطلسي في الأيام الأخيرة. ومن المتوقع أن تجلب العاصفة رياحا تبلغ سرعتها حوالي 130 كيلومترا في الساعة وكميات كبيرة من الأمطار. تخص الواجهة الغربية و يمكن أن تصل الرياح إلى 120 أو 130 كم/ساعة. بينما في الداخل ستتراوح مابين 90 إلى 100 كلم/سا.

وأضافت ذات التنبؤات الجوية لهيئة الأرصاد الفرنسية، أن هناك خطر هبوب رياح قوية وحتى عواصف وأمطار غزيرة قد تؤثر على الساحل الغربي يوم الأربعاء. ثم تتجه نحو المناطق الوسطى مساء الأربعاء والخميس.

وأصدرت السلطات الفرنسية تحذيرات للسكان باتخاذ الحيطة والحذر من الفيضانات المحتملة في المناطق المنخفضة خاصة نورماندي وبريتاني. كما تم تحذير الملاحة البحرية وتوقع اضطرابات في حركة النقل الجوي والبري. بسبب الرياح القوية التي قد تسبب تساقط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي.