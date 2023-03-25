إعصار مُدمر يضرب أمريكا ويُخلف قتلى وأوضاعا كارثية

خلف إعصار قوي ضرب مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، جنوب أمريكا مساء الجمعة، مقتل 7 أشخاص على الأقل.

كما تسبب الإعصار في تدمير مباني وانقطاع التيار الكهربائي، مخلفا أوضاعا خطيرة تهدد سكان المنطقة.

وتسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية.

وهو ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في “وضع يهدد حياتهم”.

واستمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف. مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

ولقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم بسبب الإعصار في ولاية ميسيسيبي، حسبما أفادت الطبيبة الشرعية في مقاطعة شاركي أنجيليا إيستون.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهًا عندما كانت العاصفة تضرب قائلة: “لحماية حياتك، احتمِ الآن!”.

وحذرت: “أنت في وضع يهدد حياتك. الحطام المتطاير قد يكون مميتًا لأولئك الذين يتواجدون بدون مأوى. ستدمر المنازل المتنقلة. من المحتمل حدوث أضرار كبيرة للمنازل والشركات والمركبات ومن المحتمل حدوث تدمير كامل”.