إعصار مُرعب في البرازيل يُخلف مصرع 11 شخصا

لقي 11 شخصا حتفه، وفُقد 20 آخرون، في البرازيل، بسبب إعصار ضرب أقصى جنوب البلاد.

وذكرت السلطات في ولاية ريو غراند دو سول جنوبي البرازيل في بيان، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وتحلق طائرات هليكوبتر في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثًا عن 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وأوضح أن السلطات نفذت 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين.

ووفقا للحكومة المحلية، لجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها.

كما حذرت السلطات المواطنين من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.