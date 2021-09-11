إعطاء إشارة إنطلاق قافلة المنتوجات الموجهة للتصدير نحو السوق الافريقية

أشرف اليوم السبت، كل من الأمين العام لوزارة التجارة، ووالي ولاية أدرار، على إعطاء إشارة الإنطلاق لقافلة المنتوجات الموجهة للتصدير نحو السوق الافريقية.

وجرت المراسم، بحضور السلطات الأمنية والجهاز التنفيذي للولاية، وذلك خلال إفتتاح فعاليات المعرض الوطني الموجه للسوق الإفريقية المنظم من طرف وزارة التجارة من 11 إلى 26 سبتمبر 2021، بولاية أدرار.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb