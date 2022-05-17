إعطاء الأولوية للإنتاج الصيدلاني الافريقي لتغطية احتياجات القارة

رافع وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور لطفي بن باحمد، من أجل إعطاء الاولوية للإنتاج الصيدلاني الأفريقي بغية تغطية احتياجات القارة.

كما دعا وزير الصناعة الصيدلانية إلى إعطاء الاولوية للإنتاج الصيدلاني الافريقي لتلبية احتياجات القارة. من خلال “رفع الحواجز الجمركية حول المواد الصيدلانية وتحفيز المنظمات الدولية التي تمنح تبرعات لإفريقيا”.

في حين، أكد الوزيرعلى “اتباع مقاربة توافقية وقارية بين مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي القادرة على تطوير صناعة صيدلانية عبر انتهاج عدد من الخطوات”. مذكرا على سبيل المثال بالاستثمار في قطاع الصحة لصالح التنمية الاقتصادية. وبمقاربة مبتكرة للتمويل الصحي أثناء الجائحة بالإضافة إلى تدابير تحفيزية في مجال تطوير الصحة.

كما أضاف الوزير، أنه لأجل ذلك كانت الجزائر من بين الدول الأولى التي وقعت وصادقت على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية. بل ورشحت نفسها لاستضافة مقر الوكالة، من خلال تقديم عرض يمكنها من مباشرة عملها بصفة فورية. ما سيسمح بدون شك من تنمية الصناعة الصيدلانية القارية من خلال تعزيز التبادلات والتعاون بين القارات.

وفيما يتعلق بالقطاع الصيدلاني الجزائري أكد ذات المسؤول أنه تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، سجل القطاع قفزة نوعية. كما تمثلت هذه القفزة -حسبه- في أزيد من 30 بالمئة خلال السنتين الماضيتين. من خلال الانتقال من نسبة 52 بالمئة من تغطية الاحتياجات في عام 2019 إلى 70 بالمئة في عام 2022.

وقد ظهر ذلك جليا –يضيف الوزير– خلال الجائحة، إذ تمكنت الجزائر، بفضل نسيجها الإنتاجي، من حماية نفسها. من اضطرابات أسواق الأدوية العالمية وضمان وفرة جميع المواد الصيدلانية المستخدمة في الوقاية والفحص والبروتوكول العلاجي لكوفيد-.19 وحتى التلقيح، بما أن مجمع صيدال العمومي أنتج محليا اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالتعاون مع مخابر سينوفاك.