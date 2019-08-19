إعطاء عناية خاصة لتلاميذ المناطق الريفية أوالمعزولة في الهضاب وجنوب البلاد

أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة بإعطاء عناية خاصة لإنجاح انطلاق الموسم الدراسي، في المناطق الريفية أوالمعزولة في الهضاب العليا وجنوب البلاد.

وشدد بن صالح بضرورة التكفل بضمان المقاعد البيداغوجية لكل الأطفال في سن التمدرس وكذا وسائل نقل التلاميذ وتهيئة المطاعم المدرسية.

وقدّم الوزير الأول نورالدين بدوي عرضا شاملا المتخدة لإنجاح الدخول المدرسي الجامعي والإجتماعي، وكذا الموارد والامكانات لانطلاقة ناجحة لمختلف أطوارالتعليم.

هذا وقد إستعرص اليوم الإثنين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مع الوزير الاول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.