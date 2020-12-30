إعفاء أندية القسم الثاني من إجراء فحوصات “‪PCR”

الوزارة و”الفاف” يدرسان عودة الجماهير إلى المدرجات

لم تلزم الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، أندية القسم الثاني، بإجراء كشف “المسحة” الطبي (‪PCR)، وهذا خلال مباريات بطولة هذه الدرجة التي تنطلق يوم 12 فيفري القادم.

وتقرر إعفاء أندية القسم الثاني من إجراء الكشوفات الخاصة بـ “كوفيد 19“، في ظل تأكد الرابطة من عدم توفرها على الإمكانات المادية لإجراء كشفين اثنين لكل لاعب أسبوعيا، فضلا عن تراجع أرقام الوباء في الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية.

وأجرت أندية القسم الثاني كشف “‪PCR ” للاعبيها مرة واحدة، على هامش بداية التحضيرات، ومن وقتها لم تكرر العملية، سواء للكلفة المالية العالية أو بسبب عدم وجود حالات مشتبه فيها من خلال الأعراض.

وكانت أندية القسم الثاني في تدخل لها عبر الإذاعة الوطنية، قد طالبت الدولة التكفل ماديا بكشف المسحة أو إلغائه من الأصل، بسبب عدم تسجيل أي حالة سريرية في البطولة الوطنية بسبب هذا الداء.

من جهة أخرى، أكد مصدر عليم لـ “النهار”، بأن وزارة الشباب والرياضة، تدرس مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إمكانية فتح أبواب المدرجات في وجه مشجعي أندية القسم الأول بصفة محدودة، وهذا بدءًا من الشهر الداخل، قصد إضفاء نوع من الإثارة على اللقاءات التي تلعب منذ بداية المنافسة في غيابهم، بقرار من السلطات العليا.