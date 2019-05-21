إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من امتحان «السانكيام»

المعنيون يحتسب لهم معدل المراقبة المستمرة فقط

الانتهاء من ضبط معدلات نهاية السنة قبل يومين من بداية الامتحان

الإجراء يشمل «المكفوفين والصم البكم والتريزوميا 21» والمصابين بالتوحد

قررت وزارة التربية الوطنية إعفاء التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة من اجتياز امتحان «السانكيام» كإجراء استثنائي يتم العمل به.

مع احتساب المعدل السنوي للفصول الثلاثة والانتقال إلى السنة أولى متوسط لكل من تحصل على معدل يساوي أو يفوق 5 من 10.

وحسب المنشور الخاص بكيفية حساب معدل الانتقال إلى السنة أولى متوسط، سيتم القيام بإجراء استثنائي لصالح تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث يقبل في السنة أولى متوسط كل تلميذ متمدرس في السنة الخامسة ابتدائي ينتمي إلى فئات التلاميذ ذوي إعاقة حسية «المكفوفون والصم البكم».

أو إعاقة ذهنية «التريزوميا 21» أو اضطراب التوحد تحصل في المعدل السنوي للمراقبة المستمرة على معدل يساوي أو يفوق 5 من 10 بعد الرجوع إلى ملفه .

والتأكد فعلا من الإعاقة أو الاضطراب من الجهات المخولة قانونا.

وحسب المنشور، فإن مدير المدرسة يتولى مباشرة بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الثالث لأقسام السنة الخامسة ابتدائي وتصحيحها حجز علامات هذا الفصل على الأرضية الرقمية.

التي تفتح لهذا الغرض في الفترة المحددة لذلك، وتغلق يومين قبل تاريخ إجراء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

كما يقوم النظام المعلوماتي بحساب المعدل السنوي للتلاميذ المرشحين لامتحان مرحلة التعليم الابتدائي بصفة آلية.

ومن هنا فإن هذه المعدلات السنوية هي نفسها التي تدخل في حساب معدل القبول في السنة أولى متوسط.

وطالبت وزارة التربية مديري المدارس الابتدائية بتوخي الدقة المتناهية في حجز العلامات عند ملء الكشوف الفصلية وكذا ضبط قائمة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاص.

من خلال تحيين معلومة نوع الإعاقة على النظام المعلوماتي. وجاء في المنشور أنه يقبل في السنة أولى متوسط بصفة تلقائية كل تلميذ تحصل في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

على معدل يساوي أو يفوق 5 من 10، كما يقبل كذلك في السنة أولى متوسط كل تلميذ تحصل على معدل القبول يساوي أو يفوق 5 من 10.

ويحسب معدل القبول «المعدل السنوي + معدل نهاية مرحلة التعليم الابتدائي مقسوم على 2».

كما يتم حساب المعدل السنوي وهو معدل المراقبة المستمرة بجمع المعدلات الفصلية الثلاثة وتقسيمها على 3.