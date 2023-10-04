إعلامي سعودي يُنصف محرز ويصفه بالأعظم في دوري روشن

حظي الدولي الجزائري ولاعب نادي الأهلي رياض محرز، بدعم معنوي من طرف وسائل إعلام سعودية.

وكتب الإعلامي السعودي مصطفى الشيخي رئيس تحرير موقع هاتريك السعودي، أمس الثلاثاء، عبر منصة X:”فخر العرب القيمة الفنية الاعظم في دورينا الجزائري رياض محرز أكثر لاعب في العالم صناعة للأهداف في عام 2023 بواقع 17 بالتساوي مع برونو فيرنانديز ومحمد صلاح”.

وأضاف الإعلامي السعودي متسائلا:”كيف لو يتواجد مهاجم صندوق يترجم مجهود محرز بالاهداف، لكان شفنا اعظم صانع لعب في العالم وبعيد عن اقرب منافس له”.

يجدر الإشارة، تعرض نجم الخضر لإنتقادات لاذعة من طرف لاعب الأهلي السابق حسين عمر سليماني، رغم أن محرز شارك هذا الموسم في 8 لقاءات، ويملك 7 مساهمات تهديفية هذا الموسم، بـ 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة.