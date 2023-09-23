دولي سعودي سابق يفتح النار على محرز

فتح الدولي السعودي السابق، حسين عمر عبد الغني سليماني، النار على قائد الخضر، رياض محرز، بسبب المستويات التي يقدمها مع ناديه الأهلي السعودي.

وفي تصريحات خصّ بها برنامج “دورينا غير” عقب هزيمة أمس أمام النصر، بنتيجة 4-3، في قمة الجولة الـ 7 من دوري “روشن” السعودي، أكد الظهير الأيسر السابق لنادي الأهلي بأن محرز، لم يظهر بالمستوى المطلوب إلى حد الآن.

وقال حسين عبد الغني، في هذا الصدد: “نريد دوما أن يكون الأهلي في القمة، ومثلا محرز لم يظهر حتى الآن بالمستوى الذي نريده”.

مضيفا: “على محرز أن يعلم بأنه يلعب في نادٍ كبير.. صحيح أنه جاء من نادي كبير في صورة مانشستر سيتي ولعب في الدوري الانجليزي، ولكن على الإدارة أن تجتمع معه ليراجع حساباته”.

للإشارة، فإن محرز ورغم الانتقادات، إلا أنه وصل في 8 مشاركات مع الأهلي، للمساهمة التهديفية رقم 7 هذا الموسم، بـ 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة.