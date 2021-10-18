إعلام طالبي العمل بالمناصب الشاغرة  بالـ SMS

اعلنت وزارة البريد والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية عن نظام جديد يتضمن التبليغ عن طريق الرسائل النصية القصيرة لفائدة طالبي العمل. وهذا على هامش التوقيع على ٳتفاقيتي تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل ومتعاملي الهاتف النقال ” موبيليس، جيزي، وأوريدو”.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم ان المسجلون في جهاز المساعدة على الإدماج المهني سيحظون بهذه الخدمة الجديدة، بميزة الإطلاع السريع على مستجدات فرص العمل. بالإضافة على معلومات أخرى توجهها ٳليهم الوكالة، عن طريق بلاغات آنية تمر عبر شيكات المتعاملين الثلاث.

وتهدف هذه الإتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم وزارة البريد و وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ٳلى ترقية استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال. وكذا في تعميم وتكثيف استخدامات تكنولوجيات الاعلام والاتصال بصفة شاملة ومتكافئة. وكذا وتوظيفها الأمثل في تحسين جودة خدمات المرافق العمومية، وفي تسهيل حياة المواطنين على اختلاف حاجاتهم.

كما تم إمضاء إتفاقية ثانية، فتخول للوكالة الوطنية للتشغيل ٳمكانية التواصل مع المواطنين المشتركين في شبكات المتعاملين المذكورين، وتزويدهم بالمعلومات عبر الرقم الأخضر “3005”.

وأشرف كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، رفقة كل من عبد الرحمان لحفاية، وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، ومحمد عرقاب، وزير الطاقة و المناجم، و بحضور ابراهيم مراد، وسيط الجمهورية، اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، على مراسم حفل التوقيع على ٳتفاقيتي تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل ومتعاملي الهاتف النقال الثلاث.