إعلان الجمعة القادم يوما “للنفير العام” في العالم العربي والإسلامي

وجّهت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نداء إلى الشعب الفلسطيني وجماهير الأمَّة العربية والإسلامية وأحرار العالم. من أجل إعلان النفير العام يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى” لنصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة.

وحسب بيان لحركة “حماس”، أكدت من خلاله أن فلسطين وشعبها الصابر المرابط، تنادي من قلب معركة طوفان الأقصى. “فلبّوا النداء واحشدوا كل الطاقات”، و”انفروا خفافا وثقالا لنصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة”. من فلسطين أرض الإسراء والمعراج، و”من بيت المقدس وأكنافه. نرفع هذا النداء إلى قلوب ومسامع الضمير الحيّ في قلوب جماهير أمتنا العربية والإسلامية”.

وأمام الإنجاز التاريخي للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وانتصارا لقضية الشعب الفلسطيني العادلة. أكدت حركة حماس على إعلان يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى” يوما للنفير العام في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم. للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. بالإضافة كذلك إلى إعلانه يوماً لحشد التأييد والدعم والمشاركة. يوماً لفضح جرائم الاحتلال وعزله وإحباط كل مخططاته العدوانية، يوماً لإظهار حبّنا لفلسطين والقدس والأقصى، يوماً للفداء والبطولة والتضحيّة. ونيل الشرف في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرَّسول الأمين.

الخروج في حشود هادرة وزلزلة الأرض تحت أقدام الغزّاة الصهاينة

ودعت حركة حماس إلى شدّ أيادي الشباب الثائر في عموم الضفة الغربية، في مدنها وقراها ومخيماتها المنتفضة، وحارات وأحياء مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى المبارك للانتفاض والخروج في حشود هادرة. وزلزلة الأرض تحت أقدام الغزّاة الصهاينة وقطعان مستوطنيه. والاشتباك مع جنوده وجيشه الجبان في كل مكان. بالأإضافة كذلك إلى التأكيد على وحدة المصير والمسار نحو القدس والأقصى وتحريرهما من دنس الاحتلال الصهيوني الفاشي.

كما وجّهت نداء إلى الجماهير العربية والإسلامية وجماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى الزحف نحو حدود فلسطين الحبيبة في حشود ضخمة. لنعلن فيها تضامننا مع فلسطين والقدس والأقصى. من حالت دونهم الجغرافيا فليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس.

ودعت المقاومة في إلحاح كبير أحرار العالم للنفير تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير. “يا أبناء شعبنا ويا جماهير أمتنا العربية والإسلامية ويا كل الأحرار..ها هي فلسطين تناديكم، والمسجد الأقصى يناديكم. كما ينتظر منكم تلبية واجب الأخوة والكرامة لمشاركة شعبنا ومقاومته”. شرف الدفاع عن أرض فلسطين المباركة والذود عن كرامة الأمَّة وعزّها في قدسها ومسراها.

كما سطرت المقاومة الفلسطينية، وفي مقدّمتها كتائب عزّ الدين القسّام، أروع صور ملاحم البطولة والفداء ضد الاحتلال الصهيوني. دفاعا عن الأرض والقدس والمسجد الأقصى المبارك. وذودا عن كرامة المرابطات من حرائر فلسطين، وانتصارا لأسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات، نيابة عن الأمَّة قاطبة.

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