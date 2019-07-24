إعلان طلاق ملك المغرب والأميرة سلمى رسميا ونفي هروبها

كشف محامي العائلة الملكية المغربية، لأول مرة وبشكل رسمي، طلاق العاهل المغربي، الملك “محمد السادس”، من زوجته السابقة، الأميرة “سلمى بناني”.

وجاء ذلك، في تكذيب نشرته الصحافة الفرنسية، أعلن أن الأميرة سلمى، هربت برفقة أبنائها، من المغرب.

وقال محامي العائلة المالكة، “إريك ديبون موريتي”، حسب ما نشرته المجلة الفرنسية “gala.fr”، بأن “الملك وطليقته، ونظرا لوضعهما الاعتباري، لم يسبق لهما الرد على الشائعات، لكن الأخبار الأخيرة، لم تعد تطاق، وتمس بالشرف ويطالبان بالتروي والنضج”.

وبهذا نفى المحامي، شائعات هروب الأميرة سلمى من المغرب، برفقة ولي العهد الأمير الحسن.

وفي نفس الوقت، أكد بيان المحامي، صفة الزوجة السابقة على الأميرة سلمى، وبهذا يؤكد، طلاق العاهل المغربي والأميرة،

وهو الخبر الذي إنتشر في وسائل الإعلام، دون تأكيد رسمي.

وأضاف المحامي، في بيانه الذي نشر في مجلة، يوم السبت، 20 جويلية الجاري،”gala.fr”، بأن الشائعات بهروب الأميرة سلمى، هي أخبار كاذبة.

وأعرب كل من العاهل المغربي، والأميرة سلمى، امتعاضهما، من هذه الشالئعات، ورفضها بصوت واحد.