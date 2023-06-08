إعلان هام لفائدة المؤسسات الصيدلانية

وجهت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، اليوم الخميس، تعليمة لفائدة الصيادلة المدراء التقنين.

وجاء في التعليمة، أن المعنيين، ملزمون بتصريح وتبرير الفوارق المادية لمخزونات المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

ويأتي هذا، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-196 المؤرخ في 11 ماي 2021. الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد و الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وأوضحت التعليمة، أنه يتم تصريح وفقا للنموذج المُعد مسبقا، المتوفر في قسم التحميلات على الموقع الإلكتروني ‏ www.miph.gov.dz . بطريقة إلكترونية مؤمّنة عبر البريد الإلكتروني [email protected] .