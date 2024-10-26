أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن إغتيال محمد صباحي، ممثل المرشد علي خامنئي وخطيب صلاة الجمعة بمدينة كازرون، شمال غرب محافظة فارس جنوب إيران.

ونقلت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية، ان أحد الأشخاص بدأ بإطلاق النار على إمام جمعة مدينة كازرون الشيخ محمد صباحي”.

وأصيب محمد صباحي بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.تضيف ذات المصادر.

وأعلن حاكم مدينة كازرون محمد علي بخرد لوسائل إعلام رسمية إيرانية، إن المهاجم الذي فتح النار على خطيب صلاة الجمعة أقدم على الانتحار.

ورجح حاكم كازرون فرضية وجود عداوة شخصية بين المهاجم وخطيب صلاة الجمعة.