إغلاق السفارة الأمريكية غدا لمناسبة ذكرى مارتن لوثر كينغ

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر عن إغلاق مقرها غدا.

وقالت السفارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: سيتم إغلاق السفارة الأمريكية يوم الأحد ، 19 جانفي ، إحياءً لذكرى الناشط الحقوقي مارتن لوثر كينغ جونيور.

خلال مسيرة في واشنطن عام 1963، ألقى كينج خطابه الشهير “لدي حلم” أمام 200 ألف ، شخص في ناشونال مول، وأعلن فيه أنه لا يجب الحكم على الناس “من خلال لون بشرتهم، بل من خلال مضمون شخصيتهم.”

كان للضغط الناشئ عن حركة الحقوق المدنية أثر على قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي حظر التمييز في التوظيف، الاماكن العامة، وغيرها من جوانب الحياة، وحصل كينج على جائزة نوبل للسلام في تلك ذاتها.

في عام 1965 ، وقع الرئيس جونسون قانون حقوق الانتخاب لضمان عدم حرمان السود من حقهم في الانتخاب عن طريق الممارسات التمييزية.

في 4 أفريل 1968، اغتيل كينج في مدينة ممفيس بولاية تينيسي.