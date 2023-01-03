إغلاق العديد من المصانع في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

يتواصل مسلسل إغلاق المصانع والشركات الأوروبية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. حيث تضاعفت فاتورة بعض الشركات إلى عشرة أضعاف ليصبح الإقفال أو تعليق الأنشطة حلا مؤقتا.

وواصلت المؤسسات البحثية الأوروبية التحذير من تزايد معدلات البطالة في القارة العجوز. في ظل توقف الإنتاج في عدد من المصانع كثيفة العمالة بسبب أزمة الطاقة خلال الأشهر الماضية. بسبب العقوبات الأوروبية على النفط الروسي.

وفي 5 ديسمبر الماضي، قررت دول الاتحاد الأوروبي، تحديث سقف لأسعار النفط الروسي بقيمة 60 دولارا للبرميل، كما تسعى خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد سعر للغاز الروسي أيضا، وهو الأمر الذي يلقى هجوما عنيفا من روسيا واعتبرته «غباء سياسي.

الصراع الاقتصادي والسياسي بين روسيا والدول الغربية بسبب العمليات العسكرية، إلى تزايد معدلات التضخم في أوروبا لأكثر من 10%. فيما وصلت معدلات البطالة في بعض الدول إلى 13%.

ووفقا لتقرير المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف العمل والمعيشة، فإن سوق النفط يعاني من اضطراب كبير، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية. لوضع خطة قصيرة الأمد للتخلص التدريجي من الاعتماد على روسيا كمصدر للطاقة، بالإضافة إلى تسريع التحول إلى الأخضر.

لكن الخطط الأوروبية لم تجدي نفعا مع شركات تصنيع المعادن التي تعتبر من الصناعات كثيفة الاعتماد على الطاقة. فبعد ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 50٪ تقريبًا على أساس سنوي. دفع العديد من شركات التصنيع لإعادة هيكلة الموارد البشرية لديها، عبر تسريح عشرات العمال

ففي رومانيا أعلن « Alum Tulcea» ، وهو مصنع ينتج الألومينا المكلس، تسريح 441 موظف من أصل 700. بسبب زيادة أسعار الكهرباء والغاز الذي جعل استيراد الألومينا أرخص من إنتاجه.