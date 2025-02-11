إغلاق مطار في أمريكا عقب تصادم بين طائرتين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه تم إغلاق مطار سكوتسديل عقب حادث تصادم بين طائرتين.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن طائرة خاصة إنحرفت عن المدرج واصطدمت بطائرة رجال أعمال. ما أدى إلى إغلاق مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح.

ويعد المطار مركزا شهيرا للطائرات الخاصة التي تدخل وتغادر منطقة فينيكس، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع التي تشهد فعاليات رياضية كبرى والتي تستقطب حشودا ضخمة على بعد بضعة أميال فقط.

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