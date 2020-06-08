إغلاق 71 مسجدا بعد تفشي فيروس كورونا بين المصلين في السعودية

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية اليوم الإثنين 71 مسجدا بسبب عدم إلتزام البعض التدابير الوقائية والإحترازية للحد من تقشي كوفيد 19.

وجاء قرار الغلق بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد، منها ما تم إعادة غلقه بعد تفشي فيروس كورونا بين المصلين.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، د.عبد اللطيف آل الشيخ عبر صفحته على التويتر مايلي

“عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى للأسف لإغلاق 71 مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها.”

هذا وقد أعلنت السعودية إعادة فتح المساجد بعد شهرين من إغلاقها بسبب جائحة كورونا مع وضع بوتوكول وقائي .